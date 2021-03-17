Москва, , 14:35 — REGNUM В Москве завершение строительства административно-деловой центр «Коммунарка» произойдёт примерно через десять лет. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, АДЦ станет одной из точек роста Новой Москвы и даст импульс для развития территорий.

«Полагаю, что полное завершение проекта мы увидим лет через десять», — приводит слова руководителя департамента пресс-служба Стройкомплекса столицы.

Жидкин отметил, что объёмы строительства сопоставимы с застройкой «Москва-Сити». Всего планируется возвести около 5 млн кв. метров недвижимости. Сейчас к месту будущего комплекса прокладываются дороги и коммуникации.