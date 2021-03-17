Москва, , 14:33 — REGNUM Американской стороне уже давно стоит придумать что-то новое и более реалистичное, чем обвинять Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году. Об этом 17 марта в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад разведки США, в котором Москву обвиняют в попытках поддержать Дональда Трампа, дискредитировать нынешнего главы государства Джозефа Байдена и «посеять рознь» в американском обществе.

«Это очередная порция лжи и дезинформации, фейков», — подчеркнула российский дипломат.

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«Во-вторых, уже нужно придумать что-то поинтереснее, посвежее, пореалистичнее, и нельзя уже государственным органам Соединенных Штатов Америки настолько манипулировать общественным мнением внутри своей страны», — добавила Захарова.

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Как сообщало ИА REGNUM, в докладе офиса директора национальной разведки США, опубликованном 16 марта, американское разведсообщество обвиняет Россию в попытках повлиять на выборы и способствовать переизбранию Дональда Трампа на пост главы государства. По мнению спецслужб США, Россия пыталась помешать избранию Джозефа Байдена на президентских выборах 2020 года, подрывая доверие к нему и к выборной системе США.

В посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что в докладе не приводится фактов или конкретных доказательств таких претензий. В дипмисси назвали обвинения со стороны США в адрес России безосновательными. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков уверен, что доклад американской разведки о «вмешательстве» России в президентские выборы 2020 года «подогнан» под заранее сделанные выводы. По его словам, это ничем не подкреплённый информационный вброс.