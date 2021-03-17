Москва, , 14:33 — REGNUM Падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, а затем и ограничения в рамках соглашения с ОПЕК+ привело к снижению добычи нефти Россией в 2020 году и сокращению объема поставок на экспорт и внутренний рынок до 232,35 млн тонн и 274,9 млн тонн соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

«Производство бензина снизилось до 38,412 млн тонн, дизельного топлива — до 77,99 миллиона тонн, мазута — до 40,9 млн тонн. На сегодня при действующих ценах на нефть порядка $69 за баррель, достигнутых в рамках соглашения с ОПЕК+, цена поставляемых на экспорт нефтепродуктов растет.

Однако условия сделки с ОПЕК+ не позволяют российским нефтяным компаниям нарастить поставку нефти на экспорт в рамках дополнительно выделенной квоты в 130 тыс. баррелей в сутки и получить дополнительный доход. Весь объем этой нефти идет на внутренний рынок.

В начале 2021 года Министерство энергетики РФ рекомендовало нефтяным компаниям нарастить объемы переработки нефти, увеличить запасы топлива для насыщения рынка продуктами нефтепереработки на весенней посевной период и ремонт нефтеперерабатывающих заводов, когда обычно идет пик спроса на топливо.

В России с 2019 года действует демпферный механизм регулирования цен на топливо, обеспечивающий стабилизацию цен на топливном рынке.

Однако в сегодняшних условиях высокой цены на нефть на внешних рынках условия демпферных сделок с государством в части компенсации потерь нефтяным компаниям при поставках нефти на внутренний рынок и распределения маржи с нефтеперерабатывающими заводами не урегулированы.

Формула демпферного механизма нуждается в совершенствовании, поскольку при высоких ценах на нефть не учитывает превышения оптовой цены над розничной, что приводит к падению рентабельности АЗС.

Сложившаяся ситуация создает риски повышения цен на топливо на внутреннем рынке. В начале года вице-премьер Александр Новак пообещал сохранение темпов роста розничных цен на бензин в 2021 году с учетом ожидаемого уровня инфляции», — пояснил эксперт свою точку зрения.

Как сообщало ИА REGNUM, Счетная палата РФ предупредила о повторении топливного кризиса 2018 года в стране.

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