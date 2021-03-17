Москва, , 14:32 — REGNUM В 2020 году доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в России достигла 45,4%. Об этом 17 марта заявил глава Минспорта Олег Матыцин в ходе заседания комитета Госдумы по спорту в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Отмечу выполнение нашего целевого показателя — доли граждан, систематически занимающихся физической культуры и спорта. На 2020 год он составил 45,4% по сравнению с плановым 43%», — заявил Матыцин.

«Не достигли установленных показателей только девять субъектов», — указал он.