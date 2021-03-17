Москва, , 14:30 — REGNUM Для того, чтобы ускорить темпы экономического роста РФ, властям надо стимулировать платежеспособный спрос. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала прогноз Счетной палаты РФ, согласно которому экономика РФ в 2021—2023 годах продолжит расти не больше чем на 3% ежегодно.

«Прогнозы аналитиков из Счетной палаты относительно темпов роста российской экономики во многом схожи с мнением европейских аналитиков. ОЭСР предполагает, что Россия к 2022 году вырастет лишь на 1,6% по сравнению с 2019 годом, а темпы роста российской экономики не превысят 2,7%. Конечно, это не очень прогрессивные показатели, так как Китаю и США прогнозируют рост экономики более чем 6%, — сказала Скрыль. — Поэтому у России появляются две новые задачи: преодолеть последствия кризиса и обеспечить ускоренные темпы роста экономики. Тем более что в 2021 году пакет санкций против РФ может быть расширен».

Для ускорения экономического роста, как полагает Скрыль, необходимо продолжить внедрять меры стимулирующей политики в области поддержки платежеспособного спроса.

Напомним, как сообщалось ранее, согласно годовому отчету Счетной палаты, в ближайшие три года темпы роста экономики РФ не преодолеют 3%, а может быть, останутся в районе 2%.

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