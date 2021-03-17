Тамбов, , 14:30 — REGNUM В Тамбовской области 17 марта подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено сутками ранее.

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Всего в области был зарегистрирован 28 тыс. 91 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 742 пациента, в том числе 75 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 379 человек.

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