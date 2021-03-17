Тамбов, 17 марта 2021, 14:30 — REGNUM В Тамбовской области 17 марта подтверждено 99 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Столько же было выявлено сутками ранее.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»
Всего в области был зарегистрирован 28 тыс. 91 носитель вируса. После выздоровления были выписаны 25 тыс. 742 пациента, в том числе 75 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 379 человек.
Читайте развитие сюжета: В Тамбовской области скончались ещё два пациента с COVID-19