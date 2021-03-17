Алма-Ата, Казахстан, , 14:30 — REGNUM В Алма-Атинской области на карантин закроют развлекательные объекты, в том числе детские центры, ночные клубы, кальянные, выставки, букмекерские конторы, караоке, боулинги, компьютерные клубы и другие объекты, сообщает агентство «Казинформ».

И. о. главного санитарного врача области Асхат Черапиев подписал постановление о введение дополнительных ограничений с 20 марта.

Кроме того, с 20 по 24 марта будут закрыты торгово-развлекательные центры, крытые и открытые рынки, кинотеатры, театры, а также объекты общественного питания.

Запрещается также проводить зрелищные и массовые мероприятия, выставки, конференции, форумы, корпоративы, семейные праздники и другие мероприятия.

Отметим, в марте жители Казахстана отдохнут пять дней подряд: с 20 по 24 марта. Выходные связаны с весенним праздником Навруз.

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