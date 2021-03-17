Электросталь, Московская область, , 14:36 — REGNUM В подмосковной Электростали местная жительница в десятый раз стала матерью. Об этом 17 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

«Мальчик-богатырь родился весом 4890 граммов и ростом 58 сантиметров», — говорится в сообщении.

Все десять детей женщины появились на свет в центральной городской больницы Электростали. Отмечается, что на данный момент многодетная мать чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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