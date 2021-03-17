Черкесск, , 14:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выздоровели и выписаны последние четверо пациентов ковидного госпиталя, развернутого на базе Республиканской клинической больницы. После дезинфекции медучреждение вернется к плановому приему пациентов, сообщили 17 марта в пресс-службе минздрава республики.

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В штатном режиме станут работать врачи и медсестры, оказавшие помощь в период пандемии коронавируса около 800 пациентам. Напомним, ковидный госпиталь, принимавший самых тяжелых больных, работал в Республиканской больнице в течение семи месяцев, в нем было развернуто 80 койко-мест.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии лечением пациентов с COVID-19 продолжают заниматься медики в ковидных госпиталях на базе Черкесской городской больницы и Усть-Джегутинской районной больницы. Число госпитализированных в них на 17 марта составило 139 человек.

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