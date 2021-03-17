Челябинск, , 14:28 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту хищений при реставрации здания театра оперы и балета. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным прокурорской проверки, размер хищений превысил 16,5 млн рублей. Ремонтные работы велись в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. По данным проверяющих, в 2019 году подрядчик представил к оплате и получил расчёт по заведомо завышенной стоимости. Оказалось, что в ходе работ использовали более дешёвый материал, чем было оговорено в контракте.

Дело возбудили по факту мошенничества в особо крупном размере. Идёт расследование.