Оренбург, , 14:27 — REGNUM В Оренбурге родственники ребенка, который умер в больнице после операции, отсудили у медучреждения 800 тыс. рублей, сообщает пресс-луба Оренбургского областного суда.

Иск подавали мать и брат погибшего мальчика. Они указали, что по завершению операции у ребенка было зафиксировано снижение сатурации, мальчику стало трудно дышать. Реанимационные мероприятия длились 50 минут, но безуспешно.

Дзержинский районный суд Оренбурга установил, что смерть юного пациента наступила из-за некачественного оказания медицинской помощи по вине врача-анестезиолога. В пользу матери мальчика взыскано 500 тыс. рублей, брата — 300 тыс. рублей. Оренбургский областной суд оставил решение коллег о компенсации морального вреда без изменения.

Читайте ранее в этом сюжете: Пермячка требует с клиники компенсацию морального вреда в 5 млн рублей