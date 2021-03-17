Москва, , 14:26 — REGNUM Министерство спорта России смогло обеспечить достижение основных целевых показателей в 2020 году. Об этом 17 марта заявил глава Минспорта Олег Матыцин в ходе заседания комитета Госдумы по спорту в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

«Несмотря на то что 2020 год был беспрецедентно сложным для всех отраслей экономики и социальной сферы, мы, по нашему мнению, сумели достичь основных целевых показателей», — заявил Матыцин.

По его словам, этого удалось достичь благодаря как непосредственно поддержке индустрии, так и разработке специальных мер по поддержанию у граждан необходимого уровня физической активности, созданию условий для спортивных мероприятий и оказания содействия региональным органам власти в условиях борьбы с пандемией.