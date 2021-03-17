Нур-Султан, 17 марта 2021, 14:28 — REGNUM Казахстанский диджей Imanbek (настоящее имя — Иманбек Зейкенов) готовится подписать контракт с рэпером Элджеем (настоящее имя — Алексей Узенюк). Об этом 16 марта сообщило издание «Сноб».
"Я подпишу контракт с Sayonara Boyz», — сообщает Иманбек в интервью «Снобу». Как известно из социальных сетей Элджея, личная встреча с Иманбеком уже состоялась: рэпер опубликовал их совместное фото с вечеринки по случаю 30-летия Насти Ивлеевой в своём Instagram-аккаунте.
https://www.instagram.com/p/CMbxLBxHbH2/
ИА REGNUM напоминает, что Иманбек Зейкенов выиграл премию «Грэмми» в номинации «Лучший ремикс». Победу диджею принесла композиция Roses.
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