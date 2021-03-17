Красноярск, , 14:23 — REGNUM В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении школьников задержана находившаяся в розыске директор ООО «Респект». Об этом ИА REGNUM сообщили 17 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

Продолжается расследование соединённых в одно производство уголовных дел по факту массового отравления 115 учеников 27 школ в Советском и Октябрьском районах Красноярска.

Ранее директор ООО «Респект», скрывавшаяся от следствия, была объявлена в розыск. После появления этой информации в СМИ женщина через своих адвокатов связалась со следователем. 17 марта она пришла на допрос, в ходе которого ей было предъявлено обвинение. Предприниматель задержана. Следствие ходатайствует о её заключении под стражу.

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Также предъявлено обвинение председателю сельскохозяйственного производственного кооператива «Аленушка». Именно в овощехранилищах СПК были обнаружены возбудители иерсиниоза. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.

По предварительной версии следствия, источником распространения инфекции стали складские помещения СПК «Аленушка» (занимается выращиванием и хранением овощей) и цеха ООО «Респект» (первичная переработка и упаковка овощей для школьных столовых). Установлены многочисленные нарушения правил хранения продукции. Кроме того, следствие заявило об отсутствии производственного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений предприятия, отсутствии испытаний и лабораторных исследований овощной продукции.

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Допрошено 253 человека — работники ООО «Респект» и «Аленушка», сотрудники школ, ученики и их родители. Назначены экспертизы, проведено семь обысков, расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, после массового отравления школьников власти Красноярского края заявили о том, что ужесточат надзор за питанием в образовательных учреждениях.

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