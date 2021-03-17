Москва, , 14:21 — REGNUM В Москве сохраняется устойчивый спрос на новостройки новых районов, расположенных за пределами МКАД. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

По его словам, в 2020 году цены на жильё поднялись на 25%, однако спрос остался стабильным.

«Логика новоселов проста и понятна. Во-первых, в ТиНАО весьма привлекательные цены. Средняя стоимость 1 кв. метра составляет порядка 135 тыс. рублей. Для сравнения: в «старой» Москве — 236 тыс. за «квадрат», — сказал Жидкин.

Он отметил, что большинство покупателей жилья в Новой Москве являются москвичами, а 44% входят в возрастную группу от 25 до 35 лет.