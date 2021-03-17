Новосибирск, 17 марта 2021, 14:21 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил приоритеты совместной работы над новой редакцией генерального плана Новосибирска. По его мнению, при реализации градостроительной политики нужно сохранять баланс между плотностью застройки и комфортом проживания.
«Процесс должен быть абсолютно открытым, законодательные процедуры позволяют это делать. Это публичные, общественные слушания, считаю, что их нужно дополнять другими способами общения и согласования различных градостроительных решений с жителями. Для того, чтобы не допускать конфликтных ситуаций, самый главный документ, который определяет все планы по развитию территорий, в том числе по развитию отдельных районов и микрорайонов, кварталов — это генеральный план. И в генеральном плане максимально подробно должны быть учтены основные градостроительные решения, — подчеркнул Травников. — Проще говоря, чтобы люди, которые планируют заселиться в какой-то жилой квартал заранее понимали, что в нём появятся один, два, может быть пять домов, в этом квартале предусмотрена зелёная зона, сквер, детский сад, школа, вся необходимая инфраструктура. Чтобы ни в коем случае не случались конфликтные ситуации, когда люди живут годами, и вдруг в их дворике неожиданно начинается стройка, которая в долгосрочных документах градостроительной политики, в частности в генплане, не предусмотрена».
Глава региона не считает необходимым перераспределение полномочий в сторону региональных властей.
Губернатор считает принятый недавно закон о городских лесах стратегическим долгосрочным документом.
«В каждой городской агломерации остро стоит проблема дефицита зелёных зон. Каждое пятнышко зелёных насаждений чрезвычайно ценно. Этот закон принят с целью более гармоничной градостроительной политики, для того, чтобы защитить зелёные лёгкие Новосибирска, а с учётом универсальности закона, не только его» — сказал он.
Травников отметил, что внимание со стороны областного правительства к градостроительной политике, вопросу утверждения генплана Новосибирска абсолютно обосновано. Новосибирская область — быстрорастущий регион, Новосибирская агломерация — одна из самых быстрорастущих в Российской Федерации. Здесь предполагается к реализации большое количество крупных и важных социальных, инфраструктурных проектов, проектов развития.