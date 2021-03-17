Новосибирск, , 14:21 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников обозначил приоритеты совместной работы над новой редакцией генерального плана Новосибирска. По его мнению, при реализации градостроительной политики нужно сохранять баланс между плотностью застройки и комфортом проживания.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Правительство Новосибирской области

«Процесс должен быть абсолютно открытым, законодательные процедуры позволяют это делать. Это публичные, общественные слушания, считаю, что их нужно дополнять другими способами общения и согласования различных градостроительных решений с жителями. Для того, чтобы не допускать конфликтных ситуаций, самый главный документ, который определяет все планы по развитию территорий, в том числе по развитию отдельных районов и микрорайонов, кварталов — это генеральный план. И в генеральном плане максимально подробно должны быть учтены основные градостроительные решения, — подчеркнул Травников. — Проще говоря, чтобы люди, которые планируют заселиться в какой-то жилой квартал заранее понимали, что в нём появятся один, два, может быть пять домов, в этом квартале предусмотрена зелёная зона, сквер, детский сад, школа, вся необходимая инфраструктура. Чтобы ни в коем случае не случались конфликтные ситуации, когда люди живут годами, и вдруг в их дворике неожиданно начинается стройка, которая в долгосрочных документах градостроительной политики, в частности в генплане, не предусмотрена».

Глава региона не считает необходимым перераспределение полномочий в сторону региональных властей.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Двадцать шесть субъектов Российской Федерации приняли решение о перераспределении полномочий в сторону региональных властей, в разных объёмах. Я не вижу необходимости это делать сегодня в Новосибирской области. Несмотря на то, что при подготовке новой редакции генплана выявлялись ошибки, я не вижу системного кризиса в градостроительной политике города. Это больше относится к ошибкам отдельных исполнителей, и мы на это указывали. Считаю, что со стороны мэрии города реакция достаточно адекватная. Думаю, что с исправлением ошибок и мэрия, и совет депутатов города Новосибирска справятся самостоятельно».

Губернатор считает принятый недавно закон о городских лесах стратегическим долгосрочным документом.

«В каждой городской агломерации остро стоит проблема дефицита зелёных зон. Каждое пятнышко зелёных насаждений чрезвычайно ценно. Этот закон принят с целью более гармоничной градостроительной политики, для того, чтобы защитить зелёные лёгкие Новосибирска, а с учётом универсальности закона, не только его» — сказал он.

Травников отметил, что внимание со стороны областного правительства к градостроительной политике, вопросу утверждения генплана Новосибирска абсолютно обосновано. Новосибирская область — быстрорастущий регион, Новосибирская агломерация — одна из самых быстрорастущих в Российской Федерации. Здесь предполагается к реализации большое количество крупных и важных социальных, инфраструктурных проектов, проектов развития.