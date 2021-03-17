Тбилиси, , 14:29 — REGNUM Члены крупнейшей в Грузии оппозиционной партии «Единое национальное движение» сообщили о том, что 17 марта неизвестные из огнестрельного оружия обстреляли здание штаб-квартиры партии в Тбилиси. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"У стрельбы есть очевидец — сотрудник, который находился в тот момент на улице. Выстрелы были осуществлены из автомобиля Toyota Camry белого цвета», — рассказали журналистам в офисе партии.

Сообщается, что стреляли по прикрепленному к стене здания билборду с изображением лидера ЕНД Ники Мелии. На плакате насчитали пять отверстий.

Напомним, кризис в Грузии разразился после того, как в ноябре 2020 года лидеры оппозиционных партий заявили, что прошедшие в стране парламентские выборы были «сфальсифицированы». Когда 23 февраля арестовали обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси Мелию, ситуация усугубилась.

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