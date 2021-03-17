Сеул, , 14:21 — REGNUM Возле южнокорейского научно-исследовательского центра Hyundai Motor Group в Намьянге журналисты сфотографировали закамуфлированную модель Genesis G70 в кузове Shooting Brake. Фото размещено на сайте AutoPost.

Genesis G70 Shooting Brake AutoPost

В кадр попала только задняя часть корейской новинки, однако именно здесь и сосредоточены все основные изменения.

Стоит отметить, что Genesis работает над своей первой моделью в кузове Shooting Brake уже год. Она создана на основе рестайлинговой модели G70. Новинка имеет спортивный силуэт. Спортивного стиля машине добавляют легкосплавные диски с пятью сдвоенными спицами и красные тормозные суппорты.

В движение модель будет приводить 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор с турбонаддувом производительностью 290 «лошадей» (420 Нм).

Ранее компания Hyundai оформила в России патент на внешний вид полноразмерного кроссовера Genesis GV80. Его дизайн создал стилист Hyundai Motor Мюн Чин Чун.

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