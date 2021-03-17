Москва, , 14:19 — REGNUM Российским гражданам нужно быть очень бдительными и проверятье информацию о любых денежных переводах непосредственно в филиале банка, в которых у них вложены средства, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк.

«Чтобы избежать вмешательства в личные накопления граждан нельзя разглашать персональные данные непроверенным гражданам.

Любая информация, полученная мошенниками от сработает против порядочного, но очень осведомленного человека.

Риски совершенно не оправданы, и чтобы потом вернуть сбережения потребуется намного больше времени, нежели потратить его на визит в банк или иным образом проверить сомнительную информацию и звонки.

Новые способы списания денежных средств с банковской карты появляются каждый день. В очередной раз всех призываю всех граждан — не совершайте никаких операций по инструкциям звонящего.

В дальнейшем это поспособствует тому, что не придётся с ним встретиться м в суде или в полиции, а также сэкономит нервы и время гражданина», — высказал свою точку зрения адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, мошенники начали повторно атаковать граждан РФ звонками от имени службы безопасности банка, ссылаясь на предыдущую попытку присвоения денег.

Читайте также: В России мошенники придумали новую схему обмана граждан