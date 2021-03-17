Уфа, , 14:53 — REGNUM Праздничные физкультурно-массовые мероприятия, посвященные седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией, пройдут во всех районах Уфы. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба городской администрации.

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Сообщается, что в городе пройдут забеги и концерты. Баскетболисты клуба «Уфимец» в центре спортивной подготовки Башкирии им. Р. Баталовой проведут мастер-класс для школьников. Мероприятие начнется в 19:00 часов.

В 15:00 часов на спортплощадке по ул. Северодвинской, 22 пройдет футбольный товарищеский матч между подростковыми клубами «Северный» и «Гренада».

Администрация города приглашает всех стать участниками данных мероприятий.

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