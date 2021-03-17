Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM В Петербурге за прошлый год выявили более 250 фактов взяточничества. Об этом заявил врио начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов, отчитываясь перед городским парламентом, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Средняя сумма взятки в Санкт-Петербурге в 2020 году составила 287 тыс. рублей», — заявил Баранов.

Это почти втрое больше, чем в 2018 году, когда должностным лицам в среднем предлагали по 104 тыс. рублей.

«Если взятка растёт — это же тоже рынок своеобразный — это говорит о том, что больше становится порядка, труднее стало решать вопросы. Это отрадно, считаем, что это тоже коэффициент, какой-то показатель приведения к порядку», — сказал Баранов.

Всего в городе за прошлый год зафиксировали 488 коррупционных преступлений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге за год изъяли 358 кг наркотиков: «это просто шлейф смертей»