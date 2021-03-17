Красногорск, , 14:23 — REGNUM За год валовый сбор овощей в теплицах Подмосковья увеличился на 24%. Об этом 17 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Всего с начала года в регионе вырастили и собрали 25,1 тыс. тонн овощей защищенного грунта. Годом ранее валовый сбор составлял 20,2 тыс. тонн, заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Среди овощей больше всего было собрано огурцов — порядка 16,3 тыс. тонн. Второе место заняли томаты — более 8,5 тысяч тонн. Кроме того, в региональных теплицах было выращено и собрано порядка 327 тонн перца, баклажанов и других овощей.

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