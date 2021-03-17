Пекин, , 14:17 — REGNUM Власти Китайской Народной Республики запретили местным СМИ показывать прямую трансляцию церемонии вручения кинопремии «Оскар». Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что это связано с тем, что на кинопремию номинирован документальный фильм о протестах в Гонконге Do Not Split.

Власти КНР направили местным СМИ руководство, согласно которому им следует упоминать только те награды, которые не могли бы быть восприняты в Китае противоречиво.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Китая выразили протест странам Группы семи (G7) за их совместное заявление о «подавлении оппозиции» в Гонконге Пекином посредством проведения в этом специальном административном районе страны избирательной реформы.

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