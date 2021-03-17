Москва, , 14:16 — REGNUM Появление цифрового рубля укрепит национальную валюту РФ, а также упростит и удешевит расчеты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 марта заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала обещание первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой быстро продвигать проект цифрового рубля.

«Центральные банки в Китае, США и Европе ведут полноценные разработки собственных цифровых валют, — сказала Скрыль. — Там не хотят упустить возможность предложить официальное средство платежа в цифровую эпоху. Цифровые валюты будут выступать альтернативой наличным деньгам. В отличие от биткоина, который предлагает владельцам анонимность, тем самым делая его популярным средством платежа в теневых секторах экономики, официальная цифровая валюта будет защищена государством, и все операции будут прозрачны».

Поэтому, как полагает Скрыль, выигрыш государства от внедрения собственной криптовалюты состоит в полном контроле над денежными переводами.

«Конечно, России не стоит откладывать разработки собственной системы цифрового рубля, — сказала Скрыль. — Это в большей степени укрепит рубль по отношению к другим валютам, значительно упростит и удешевит расчёты и переводы денежных средств».

Но, как подчеркнула Скрыль, пока рано говорить о цифровом рубле для розницы — скорее первым этапом реализации цифровой криптовалюты будет ее применение на валютном рынке или в сделках на международном уровне.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цифровой рубль может оказать негативный и токсичный эффект на внутреннюю экономику России.

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