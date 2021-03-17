Джакарта, , 14:16 — REGNUM По данным правительства, в Индонезии за сутки выявили 6825 случаев заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

По состоянию на 17 марта 2021 года в Индонезии выявили 1 437 283 носителя коронавируса.

Побороть коронавирус за сутки смогли 9010 человек. Всего от коронавируса в Индонезии вылечились 1 266 673 человека.

В период с 16 по 17 марта 2021 года в Индонезии скончались 162 пациента от COVID-19. В Индонезии эпидемия унесла жизни 38 915 человек.

Согласно полученным данным, в Индонезии зарегистрировано 131 695 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что вакцина AstraZeneca будет готова к распределению по стране в течение двух-трёх недель.

Читайте также: В Индонезии продолжат использовать вакцину AstraZeneca