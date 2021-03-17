Черкесск, , 14:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за прошедший день выздоровел от COVID-19 и снят с учета еще 31 пациент. Общее число выздоровевших в регионе достигло 17 989 человек, сообщили 17 марта в федеральном оперативном штабе.

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За те же сутки число вновь выявленных пациентов с коронавирусом составило вдвое меньше — 14 человек, а общее количество случаев выявления инфекции достигло 19 440.

Скончались от осложнений после COVID-19 67 жителей Карачаево-Черкесии. Последний случай летального исхода был зафиксирован в субъекте накануне, 16 марта.

В настоящее время в ковидных госпиталях получают лечение 139 пациентов. Остальные заразившиеся коронавирусом в виду относительно благоприятного течения болезни лечатся на дому, сообщили в региональном оперштабе.