Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Знаменитый канадский хоккеист Фил Эспозито поздравил российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с тем, что тот обогнал его по количеству голов и вышел на шестое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 17 марта сообщает пресс-служба «Вашингтона».

"Поздравляю, ты фантастический хоккеист. Я не знаю, как тебе удается забивать все свои голы, ведь соперники так часто пытаются блокировать твои броски. Удачи тебе, продолжай в том же духе», — сказал Эспозито.

https://twitter.com/Capitals/status/1371984388045553664

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забросил свою 718-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

По этому показателю он вышел на чистое шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Фила Эспозито, у которого 717 голов.

Читайте также: Овечкин вышел на шестое место в списке лучших снайперов НХЛ