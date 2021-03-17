Варшава, , 14:15 — REGNUM 16 марта Сейм Польши принял постановление, в котором отмечается особая историческая роль так называемой Мартовской конституции. В этом году документу исполняется 100 лет — он стал первой конституцией во Второй Речи Посполитой. Об этом сообщает Polskie Radio.

Конституция была принята 17 марта 1921 года — через три года после восстановления существования Польского государства, которое тогда прозвали Второй Речью Посполитой. Она действовала до 1935 года, когда была принята новая конституция.

«Мартовская конституция была важнейшим документом, который отвечал вызовам своего времени, а также увенчал собой строительство нового государства, начатое в ноябре 1918 года. Конституция закрепляла, что власть принадлежит народу, состоящему из граждан независимо от их этнической принадлежности. Это никем не ставилось под сомнение до самого конца существования Второй Речь Посполитой», — заявила спикер Сейма Эльжбета Витек.

Напомним, в состав Второй Речи Посполитой (1918 — 1939) входили земли Западной Белоруссии и Западной Украины.