Пермь, , 14:15 — REGNUM Пермский крайком КПРФ обзавелся в Перми элитной недвижимостью. Партия приобрела помещения под офис в элитном ЖК «Дом на Вознесенской» по ул. Луначарского, 32а, сообщает портал 59.ru.

Согласно информации, опубликованной в объявлении о продаже, площадь одного помещения составляет 310 квадратных метров, а стоимость — 35,6 млн рублей. Еще одно помещение в этом же доме площадью 67,5 квадратных метра продавалось за 6,375 млн рублей.

Стоимость одного квадратного метра нового офиса пермских коммунистов — 115 тысяч рублей. Согласно данным «Авито Недвижимость» за октябрь 2020 года, средняя цена метра площадей свободного назначения в Перми составила 42 тыс. рублей, а офисной недвижимости — 51 тысяча рублей.

По словам первого секретаря пермского крайкома КПРФ Ксении Айтаковой, помещения приобрел центральный комитет КПРФ, они находятся в его собственности.

Предыдущий офис коммунистов в Перми выставлен на продажу. За помещение в 102 квадратных метра просят 6 млн рублей.