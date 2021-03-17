Москва, , 14:14 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, уточняющий организацию регулярных пассажирских перевозок, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Органы власти субъектов РФ и органы местного самоуправления получают полномочия по установлению срока эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозки по нерегулируемым тарифам, что, отмечают в правительстве, позволит обязать перевозчиков обновить подвижной состав и тем самым повысить безопасность и качество предоставляемых услуг.

Поправки также уточняют определение победителя конкурса на перевозки. Сейчас действующий порядок приводит к равенству баллов, присвоенных нескольким заявкам кандидатов, в результате определить победителя становится невозможным, в этой связи предлагается прописать, что в таких случаях победителем будет признан тот участник, кто раньше подаст заявку на конкурс.

Кроме того, вносятся поправки, решающие проблему ведения реестра остановочных пунктов межрегиональных маршрутов.

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