Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM Объемы домашнего насилия в Петербурге возросли в 2020 году в связи с пандемией коронавируса и вынужденной самоизоляцией граждан. Об этом заявил 17 марта врио начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов, отчитываясь перед городским ЗакСом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Баранов связывает эти преступления с потреблением спиртных напитков. «Произошел скачок бытового насилия на фоне алкоголизации», — сказал он.

По его словам, преступления стали чаще совершать те граждане, которые «и так страдали этим».

«Мы фиксировали рост как и убийств, так и причинения тяжких телесных повреждений, домашнего насилия. Только усилием по профилактике правонарушений и отработке лиц, стоящих на профучете, удалось эту волну сбить», — заявил Баранов.

В итоге год в целом удалось «закрыть с положительной динамикой», то есть количество этих преступлений стало уменьшаться.

В целом за год полицейские выявили 46 тыс. правонарушений в состоянии алкогольного опьянения, и 11 тыс. были связаны с появлением в общественных местах в состоянии опьянения.

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