Владимир, 17 марта 2021, 14:12 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 17 марта зарегистрировано 953 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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За последние сутки были подтверждены пять смертей пациентов с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 26 тыс. 143 человека.
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