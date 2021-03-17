Москва, , 14:16 — REGNUM Американские спецслужбы, представляя доклад о «вмешательстве» России в выборы 2020 года и иные подобные документы, хотят оправдать затраченные на их работу средства. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 17 марта в эфире канала «Россия 24».

Накануне разведка США рассекретила доклад, в котором говорится о якобы попытках Москвы поддержать Дональда Трампа, дискредитировать Джо Байдена и «посеять рознь» среди населения США.

«Такое впечатление, что подобным документом американские спецслужбы хотят просто оправдать свое существование и те колоссальные бюджеты, которые выделяются на их работу», — сказала Захарова.

Она добавила, что версии о возможных, готовящихся или произошедших вмешательствах разведсообщество США повторяет из года в год. А деньги за это платят налогоплательщики.

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