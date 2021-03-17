Алма-Ата, Казахстан, , 14:09 — REGNUM Между Алма-Атой и Киевом откроют регулярные авиарейсы, сообщили 17 марта в пресс-службе алма-атинского аэропорта.

Рейс будет выполнять украинская авиакомпания SkyUp по субботам. Первый перелет запланирован на 19 марта. Стоимость перелета по маршруту Алма-Ата — Киев составит 42 тыс. тенге ($100).

В аэропорту уточнили, что пассажирам не нужно сдавать ПЦР-тесты, но обязательно оформит страховой полис. Его стоимость составляет 3,3 евро за три дня пребывания и 0,8 евро — за каждый последующий день.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 марта казахстанская авиакомпания SCAT запустила регулярные авиарейсы по маршруту Актау — Ургенч. Перелеты выполняются два раза в неделю: по понедельникам и средам.

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