Владимир, , 14:09 — REGNUM Во Владимирской области 17 марта подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом — на три больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 28 тыс. 973 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 143 пациента, в том числе 58 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 953 человека.