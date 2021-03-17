Ростов-на-Дону, , 14:09 — REGNUM В Ростовской области с начала пандемии выполнено более 2 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Донские специалисты за сутки выполнили чуть менее восьми тысяч исследований. За весь период пандемии проведено 2 млн 6,29 тыс. тестов на коронавирус.

В настоящее время охват населения тестированием на 100 тыс. населения составляет 214,89.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области за сутки выполнили 5,7 тыс. тестов на коронавирус