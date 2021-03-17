Москва, , 14:09 — REGNUM В планах у президента России Владимира Путина пока не значится проведение встречи с главами нефтяных компаний. Об этом 17 марта сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«У президента нет, пока не планируется», — ответил он.

Ранее официальный представитель Кремля заверил, что правительство РФ держит под контролем ситуацию с ценами на топливо. По его словам, «имеющиеся механизмы задействованы, и они не позволят резко меняться ценам на топливо».

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Песков пояснил, что факторы, исходящие из мировых цен на нефть, смягчаются благодаря специальному демпферному механизму, который был создан после предыдущих «нежелательных скачков» цен на топливо, в том числе и в 2018 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам проведённых в 2020 году контрольных мероприятий Счётная палата РФ увидела риски повторения топливного кризиса 2018 года. В свою очередь замминистра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что Минэнерго РФ не видит предпосылок для того, чтобы в стране повторилась ситуация с бензином 2018 года, когда правительству пришлось предпринимать срочные меры из-за роста цен на топливо.