Москва, , 14:06 — REGNUM Матчи 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о советском футболисте Юрии Шикунове. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба РПЛ.

Шикунов умер 15 марта в возрасте 81 года. На протяжении карьеры он выступал на позиции полузащитника за таганрогское «Торпедо», ростовские СКА и «Ростсельмаш». Он дважды входил в список 33 лучших футболистов страны.

В 1964 году Шикунов в составе сборной СССР стал серебряным призёром чемпионата Европы. В 1966 году он стал серебряным призёром чемпионата СССР в составе СКА.