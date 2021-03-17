Нальчик, , 14:06 — REGNUM В Кабардино-Балкарии скончался еще один житель региона, у которого были осложнения после заражения коронавирусом. Число случаев летального исхода от COVID-19 достигло 394, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Напомним, по количеству скончавшихся от новой опасной инфекции Кабардино-Балкария занимает третье место в Северо-Кавказском федеральном округе после Дагестана (1370) и Ставрополья (1170).

В настоящее время ситуация по коронавирусу в Кабардино-Балкарии стабилизируется. Идет на спад прирост числа новых случаев заражения. За прошедшие сутки этот показатель составил 57 человек, а общее число носителей коронавируса — 22 076 человек. Из них выздоровели 20 792 пациента (за сутки +62).

Численность госпитализированных в регионе на 17 марта составила 293 человека, в том числе как с подтвержденным, так и неподтвержденным диагнозом COVID-19. В реанимациях находятся 32 из них.