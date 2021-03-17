Киев, , 14:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вызывает преимущественно негативные эмоции у 39% жителей страны. Об этом сказано в отчёте социологического Центра Разумкова, опубликованном 17 марта на официальном сайте организации.

Положительные эмоции к Зеленскому испытывают 18,5% опрошенных, 26% — и позитивные и негативные в равной степени, а 13% равнодушны к президенту Украины.

47% опрошенных считают, что личностные качества Зеленского в большей степени не соответствуют занимаемой должности. Противоположного мнения придерживаются 18% опрошенных, а 29% уверены, что он и обладает и не обладает нужными качествами в равной степени.

Деятельность действующего президента Украины оценивают преимущественно отрицательно 44% респондентов, преимущественно положительно — 19%, а у 30% деятельность Зеленского вызывает смешанные чувства.

Опрос проводился с 5 по 9 марта 2021. Всего было опрошено 2018 совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории.

Напомним, ранее Центр Разумкова опубликовал результаты опроса, согласно которым за Зеленского готовы проголосовать в первом туре президентских выборов 27% жителей Украины.

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