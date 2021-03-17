Сочи, Краснодарский край, , 14:06 — REGNUM В Сочи будут судить супружескую пару, которая обвиняется в сексуальном насилии над собственной маленькой дочерью. Родители убедили дочь, что это «нормальные» отношения в семье, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 17 марта.

По версии следствия, супруги «с января 2015 по декабрь 2017 года неоднократно вдвоем совершали в отношении своей малолетней дочери иные насильственные действия сексуального характера». Мать ребенка убеждала дочь, что это «является нормой». Девочка длительное время боялась рассказать о происходящем кому-либо, и лишь в сентябре 2020 года поделилась со своей учительницей. Именно она и обратилась в правоохранительные органы.

Девочку изъяли из семьи, её поместили в реабилитационный центр, решается вопрос о лишении фигурантов родительских прав. Сами супруги, 38-летний мужчина и 40-летняя женщина, находятся под стражей. Также следователь внёс в территориальный орган внутренних дел было внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, в том числе в части непринятия должных мер по профилактике.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.