Тбилиси, , 14:20 — REGNUM Священнослужители Грузинской православной церкви (ГПЦ) не будут призывать жителей Грузии пройти вакцинацию от COVID-19. Об этом 17 марта сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Патриархии ГПЦ Андрий (Джагмаидзе) на своей странице в соцсети Facebook.

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«Церковь не может взять на себя ответственность за пропаганду вакцинации, потому что это — компетенция и ответственность медицинских работников», — написал священник.

Он также поприветствовал решение грузинских властей сделать вакцинацию от COVID-19 в стране добровольной, так как вакцины были разработаны недавно и в разных странах медики к ним относятся по-разному. Священнослужитель подчеркнул, что в ГПЦ выступают против того, чтобы в обществе притесняли тех, кто прошёл вакцинацию, или тех, кто отказался от неё.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии вакцинация стартовала 15 марта. В стране используется препарат от компании AstraZeneca. Из 54 тыс. медиков, которые должны были первыми пройти вакцинацию, записались на прививку только 4,5 тыс. Накануне руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе призвал руководство ГПЦ поддержать информационную кампанию по популяризации вакцинации от COVID-19 среди населения.

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