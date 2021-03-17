Ростов-на-Дону, , 14:05 — REGNUM Почти 105 тысяч жителей Ростовской области стали участниками прививочной кампании от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 17 марта. Таким образом, регион располагает четырьмя тысячами доз вакцины против коронавирса.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

«На сегодняшний день прививки от новой коронавирусной инфекции сделал 104 851 человек, за сутки — 1 542. Из них завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 60 654 человека, за сутки — 1 559», — уточняет региональный минздрав.

ИА REGNUM сообщало, что за весь период Ростовская область получила порядка 109 тысяч доз вакцины. В ближайшие дни ожидается поставка в объёме 23 тысяч доз антиковидной вакцины.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область ждёт 23 тыс. доз вакцины от COVID-19