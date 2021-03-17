Самара, , 14:06 — REGNUM Сотрудники полиции Самарской области разыскивают подозреваемого в совершении нескольких тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом 17 марта сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что подозреваемый житель Самары 1989 года рождения не раз был осужден за имущественные преступления. По версии следствия, он может быть причастен к четырем разбойным нападениям на магазины в разных районах областной столицы и грабежа в Куйбышевском районе города.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам разбоя и грабежа. Подозреваемый объявлен в федеральный розыск. По предварительным сведениям, фигурант уголовного дела находится в Самаре, может менять адреса ночлега.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области были задержаны подозреваемые в хищении дизельного топлива.