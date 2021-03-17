Находка, Приморский край, , 14:04 — REGNUM Настойчивость ОНФ и общественных экологических инспекторов Приморья способствовала выявлению и наказанию виновных в техногенном загрязнении акватории бухты Находка в октябре 2020 года. На днях в Народный фронт поступило сообщение из Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, в котором указано: предприятия, причастные к разливу нефтепродуктов, переоснастили свои очистные сооружения, на руководителей и юрлица наложены штрафы в общей сумме более 900 тыс рублей.

«Мы получили ответ о конкретных нарушителях, сообщил советник руководителя Исполкома, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология» Александр Коган, — Во-первых это — котельная «Примтеплоэнерго». После направленных представлений предприятие отчиталось, что оснастило котельную устройствами для измерения расходов сточных вод. Также стоки допускал собственник причала «Трансбункер-Приморье». Факт загрязнения им воды водных объектов подтвержден экспертизой, превышение нормативов по нефтепродуктам составило от 10 до 11,8 раз. «Трансбункер-Приморье» также исправило допущенные нарушения, провело текущий ремонт емкостей для приема промышленных стоков установило фильтрующий материал, провело профилактические работы на очистных сооружениях, установило локальные очистные сооружения промышленной канализации для очистки сточных вод до нормативных показателей. Сейчас еще проводится проверка Росрыболовством и тоже, думаю, будет дополнительный штраф».

В Исполкоме ОНФ благодарят за достигнутый результат общественных экологических инспекторов Приморья. Именно они взялись за проверку поступившего сигнала и стали через день выезжать на место несмотря на то, что в местной прессе буквально следом за информацией о происшествии пошли материалы с успокаивающими комментариями официальных лиц. Общественные инспекторы снимали зону загрязнения с квадрокоптера, выезжали туда на водном транспорте, пробивались на закрытые предприятия на берегу бухты и сигнализировали в центральный Исполком ОНФ о том, как обстоят дела на самом деле — вопреки официальной информации, на месте никаких работ по устранению нефтяных пятен не ведется.

«Мы мониторили ситуацию до самых морозов — и причину никто найти не мог, и разливы продолжались до тех пор, пока залив не сковали льды, — рассказал общественный экологический инспектор из Приморья, активист ОНФ Артем Трембовлев, — Мы регулярно участвовали в совещаниях. Но привлечь серьезное внимание к проблеме удалось только после того, как Центральный штаб ОНФ написал запрос в Генпрокуратуру, поначалу преобладали все-таки отписки».

Дата окончательного устранения выявленных нарушений законодательства об охране окружающей среды согласно предписанию Росприроднадзора — 12 мая 2021 года.

Не дожидаясь этой даты, в ближайшие дни, когда откроется навигация, активисты ОНФ планируют выехать на место с инспекторами Росприроднадзора, взять пробы воды на исследование и продолжать информировать общественность о ситуации в бухте. Не ограничиваться ответами надзорных органов, а идти до конца — до момента, когда и местные жители убедятся, что береговые предприятия больше не сбрасывают отходы в акваторию — таков принцип работы общественных экоинспекторов ОНФ не только в Приморье, но и в любом регионе.

А в ОНФ продолжает работу школа общественных экологических инспекторов. Получить статус инспектора доступно каждому, кто хочет контролировать состояние окружающей среды в своем городе, выявлять загрязнителей природы и бороться с ними. К настоящему моменту в ОНФ онлайн обучили уже 2 200 инспекторов из всех регионов страны. Возраст курсантов — от 18 до 75 лет.