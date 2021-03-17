Находка, Приморский край, 17 марта 2021, 14:04 — REGNUM Настойчивость ОНФ и общественных экологических инспекторов Приморья способствовала выявлению и наказанию виновных в техногенном загрязнении акватории бухты Находка в октябре 2020 года. На днях в Народный фронт поступило сообщение из Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, в котором указано: предприятия, причастные к разливу нефтепродуктов, переоснастили свои очистные сооружения, на руководителей и юрлица наложены штрафы в общей сумме более 900 тыс рублей.
В Исполкоме ОНФ благодарят за достигнутый результат общественных экологических инспекторов Приморья. Именно они взялись за проверку поступившего сигнала и стали через день выезжать на место несмотря на то, что в местной прессе буквально следом за информацией о происшествии пошли материалы с успокаивающими комментариями официальных лиц. Общественные инспекторы снимали зону загрязнения с квадрокоптера, выезжали туда на водном транспорте, пробивались на закрытые предприятия на берегу бухты и сигнализировали в центральный Исполком ОНФ о том, как обстоят дела на самом деле — вопреки официальной информации, на месте никаких работ по устранению нефтяных пятен не ведется.
Дата окончательного устранения выявленных нарушений законодательства об охране окружающей среды согласно предписанию Росприроднадзора — 12 мая 2021 года.
Не дожидаясь этой даты, в ближайшие дни, когда откроется навигация, активисты ОНФ планируют выехать на место с инспекторами Росприроднадзора, взять пробы воды на исследование и продолжать информировать общественность о ситуации в бухте. Не ограничиваться ответами надзорных органов, а идти до конца — до момента, когда и местные жители убедятся, что береговые предприятия больше не сбрасывают отходы в акваторию — таков принцип работы общественных экоинспекторов ОНФ не только в Приморье, но и в любом регионе.
А в ОНФ продолжает работу школа общественных экологических инспекторов. Получить статус инспектора доступно каждому, кто хочет контролировать состояние окружающей среды в своем городе, выявлять загрязнителей природы и бороться с ними. К настоящему моменту в ОНФ онлайн обучили уже 2 200 инспекторов из всех регионов страны. Возраст курсантов — от 18 до 75 лет.