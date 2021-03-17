Москва, , 14:02 — REGNUM Рост цен на топливо — очень злободневная тема. Мониторинг котировок нефтепродуктов на бирже можно проводить сколько угодно, однако мероприятия по регулированию рынка и сдерживанию удорожания топлива нужно переосмысливать, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Цены на топливо — это расходы бизнеса и граждан. Бизнес их учитывает в ценообразовании выпускаемых товаров и оказываемых услугах.

Россия — крупнейшая страна в мире и возможность нести невысокие расходы в передвижениях личного транспорта или в логистике грузоперевозок остаётся залогом сдерживания инфляции и предотвращения роста цен.

Нефть с ноября прошлого года подорожала почти на 35%, деловая активность на мировых рынках набирает обороты. Считаться с внешней конъюнктурой мировых рынков рано или поздно придется.

Это значит, что рост цен на тот же бензин просто неминуем. Ориентировочно, в 2021 году в России цены могут подрасти на топливо на 5−7%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия может столкнуться с риском повторения топливного кризиса 2018 года, говорится в годовом отчете Счетной палаты РФ.

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