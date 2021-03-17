Нью-Дели, , 14:02 — REGNUM Индийская фармацевтическая компания Dr Reddy's Laboratories завершила третью фазу испытания вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом изданию Business Line сообщил представитель Dr Reddy's.

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«Мы завершили дозирование для третьей фазы», — сказал представитель компании.

Третья фаза испытания проводилась с участием порядка 1,5 тыс. добровольцев в рамках рандомизированного двойного слепого параллельного группового и плацебо-контролируемого исследования.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Индии для вакцинации населения используют препараты Covishield (местное название препарата, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом) и Covaxin. В дальнейшем предполагается использовать ещё 20 вакцин, в том числе российскую «Спутник V». Всего в стране вакцину уже получили более 14 млн человек.