Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Почти 100 млн рекламных сообщений о пандемии коронавирусной инфекции было заблокировано корпорацией Google в 2020 году из-за нарушений норм компании, сообщает 17 марта The Hill.

Рекламные объявления, подвергшиеся блокировки, включали в себя продажу не существующие лекарств от COVID-19, медицинские маски N95 во время их дефицита, а также вакцины, которых на тот момент также не было.

«По мере того, как мы узнавали больше о вирусе, и медицинские организации выпустили новые сведения, мы разрабатывали нашу стратегию правоприменения, чтобы начать разрешать поставщикам медицинских услуг, организациям здравоохранения, местным органам власти и доверенным предприятиям публиковать важные обновления и заслуживающие уважение материалы, одновременно предотвращая оппортунистические злоупотребления», — отметил в своем блоге вице-президент по конфиденциальности и безопасности рекламы Скотт Спенсер.

В целом за 2020 год Google заблокировал или удалил 3,1 млрд объявлений. В более 850 млн случаев причиной блокировки стало злоупотребление рекламной сетью компании. Платформа также ограничила еще 6,4 миллиарда объявлений, сократив их охват или требуя от рекламодателей выполнения некоторых требований.