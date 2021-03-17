Подгорица, , 14:02 — REGNUM Муниципальную власть во втором по величине черногорском городе Никшич первый раз за 76 лет возглавит серб. Об этом заявил один из лидеров политического объединения «Демократический фронт» Андрия Мандич 16 марта.

По словам Мандича, Марко Ковачевич, возглавляющий выборный список коалиции «За будущее Никшича», в рамках которой «Демократический фронт» участвовал в муниципальных выборах, начнет переговоры о формировании органов муниципальной власти в Никшиче со всеми партнерами, с которыми «Демократический фронт» состоит в правящей коалиции на республиканском уровне.

«Политический проект дискриминации сербов, которую двадцать лет проводил Мило Джуканович, уничтожен полностью», — заявил Мандич в интервью сербскому телеканалу РТС.

По мнению политика, парламентское большинство в Черногории, в котором состоит и «Демократический фронт», весьма стабильно. Тем не менее, он отметил, что важно сделать все, чтобы «Демократическая партия социалистов, которая все эти годы тиранизировала граждан, не вернулась на политическую сцену». Для этого, полагает Мандич, надо развивать сотрудничество с партиями национальных меньшинств в Черногории.

Напомним, что ранее черногорский бизнесмен и политик Миодраг Дака Давидович, который со своим «Народным движением» получил всего лишь 3,3% голосов на муниципальных выборах в Никшиче, обвинил президента Сербии за вмешательство в выборный процесс и потребовал признать их нерегулярным.