Санкт-Петербург, , 14:05 — REGNUM В 2020 году в Петербурге изъяли 358 кг запрещенных веществ, из них 203 кг наркотиков изъяла полиция. Об этом сообщил врио начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти Дмитрий Баранов, отчитываясь перед городским Заксобранием, передает корреспондент ИА REGNUM.

Баранов назвал ситуацию с распространением наркотиков в Петербурге «напряженной», они теперь продаются через интернет. Всего за год правоохранители выявили 7705 наркопреступлений и 39 лабораторий, в основном они производили синтетические вещества.

Задержать удалось 49 участников, входивших в состав организованных групп, пресечено 30 каналов контрабанды.

«Мы уходим от хранителей наркотиков, приоритет — изготовителям и распространителям. 39 нарколабораторий — это плюс 21 по сравнению с 2019 годом. Каждая лаборатория — это просто шлейф смертей наркозависимых», — подчеркнул Баранов.

В 2020 году удалось пресечь трафик гашишного масла из США транзитом через Германию. В августе в порте «Бронка» в одном из прибывших из Бразилии грузовиков нашли 25 кг кокаина.

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